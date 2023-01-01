مساعد الذكاء الاصطناعي للمقابلات التي تتيح لك التركيز على المرشحين - ملاحظات مقابلة الذكاء الاصطناعي لـ Google Meet وMS Teams وZoom. تعمق في ملخصات الذكاء الاصطناعي المخصصة، وChatGPT للتوظيف، ومدرب المقابلة بالذكاء الاصطناعي، وبطاقات أداء ATS التي تمت صياغتها تلقائيًا. الاشتراك مجانا.

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