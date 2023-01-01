يقوم Sembly بتسجيل ونسخ وإنشاء ملخصات الاجتماعات الذكية مع محاضر الاجتماع. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. Sembly أذكى مساعد فريق الذكاء الاصطناعي!

الموقع الإلكتروني: sembly.ai

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