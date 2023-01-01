يساعدك Supernormal على إنشاء ملاحظات اجتماع مذهلة دون رفع إصبعك. يقوم الذكاء الاصطناعي الخارق تلقائيًا بنسخ ملاحظات الاجتماع وكتابتها في Google Meet. وفّر من خمس إلى عشر دقائق في كل اجتماع. يمكن مشاركتها على الفور مع Google Drive وNotion وQuip وSlack وHubspot وSalesforce والمزيد.

الموقع الإلكتروني: supernormal.com

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