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Meetric

Meetric

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: meetric.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meetric على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Capture, analyze, and optimize sales meetings easily and effectively with AI to drive revenue and insights. Simply connect with Teams, Zoom or Google Meet, or take it to the next level by leveraging our meeting platform made for sales.

الموقع الإلكتروني: meetric.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meetric. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Cloze

Cloze

cloze.com

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

Fireflies.ai

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Drift

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Drip

drip.com

Supernormal

Supernormal

supernormal.com

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

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