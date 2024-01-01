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RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تساعد RevenueHero الفرق على تقليل دورات المبيعات وتحسين أوقات التسليم للعملاء المحتملين.

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الموقع الإلكتروني: revenuehero.io

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