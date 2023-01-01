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Calendly

Calendly

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الموقع الإلكتروني: calendly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Calendly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: calendly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Calendly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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