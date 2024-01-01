WebCatalog

Nutsales

Nutsales

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nutsales.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nutsales على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقعين باستخدام خوارزميات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التجزئة أو الدوري الشامل. تمكين التواصل الجماعي من خلال التعاون في الوقت الفعلي ووضع العلامات والتعليق. الحصول على عملاء محتملين جدد من الداخل أو الخارج والتكامل والمشاركة على الفور مع Nutsales، سيكون لديك فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم مرور أي محادثة مع العملاء دون أن يلاحظها أحد.

الفئات:

Business
برامج إدارة علاقات العملاء
برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي
برامج مطابقة العملاء المتوقعين والتوجيه

الموقع الإلكتروني: nutsales.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nutsales. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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