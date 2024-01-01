ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقعين باستخدام خوارزميات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التجزئة أو الدوري الشامل. تمكين التواصل الجماعي من خلال التعاون في الوقت الفعلي ووضع العلامات والتعليق. الحصول على عملاء محتملين جدد من الداخل أو الخارج والتكامل والمشاركة على الفور مع Nutsales، سيكون لديك فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم مرور أي محادثة مع العملاء دون أن يلاحظها أحد.

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الموقع الإلكتروني: nutsales.co

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