يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gmelius على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

منصة التعاون للفرق التي تستخدم Gmail. يعمل Gmelius على تمكين فرقك من التعاون في البريد الإلكتروني وإدارة مشاريعهم ومساراتهم وخدمة عملائك وأتمتة سير العمل دون ترك Gmail والتطبيقات الأخرى المستخدمة يوميًا داخل شركتك.

الموقع الإلكتروني: gmelius.io

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