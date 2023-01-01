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Zoho Sign

Zoho Sign

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الموقع الإلكتروني: zoho.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Sign على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخارجية الأخرى مثل Office 365 وG Suite وMicrosoft Teams.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Sign. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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