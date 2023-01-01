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الموقع الإلكتروني: docusign.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DocuSign, Inc. هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وتسمح للمؤسسات بإدارة الاتفاقيات الإلكترونية. كجزء من سحابة اتفاقية DocuSign، يقدم DocuSign التوقيع الإلكتروني، وهو وسيلة للتوقيع إلكترونيًا على أجهزة مختلفة. تدعي DocuSign أن لديها أكثر من 475000 عميل ومئات الملايين من المستخدمين في أكثر من 180 دولة. تتوافق التوقيعات التي تتم معالجتها بواسطة DocuSign مع قانون ESIGN الأمريكي ولوائح eIDAS الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التوقيعات المتقدمة للاتحاد الأوروبي والتوقيعات المؤهلة للاتحاد الأوروبي. في أبريل 2018، قدمت DocuSign طلبًا لطرح عام أولي. في وقت الاكتتاب العام، كان أكبر المساهمين هم شركات الاستثمار الاستثماري Sigma Partners، وIgnition Partners، وFrazier Technology Ventures، وكان الرئيس التنفيذي السابق كيث كراش أكبر مساهم فردي. لا يعد أي من المؤسسين الأصليين، أو الرئيس التنفيذي الحالي دانييل سبرينغر، من المساهمين الرئيسيين. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في 27 أبريل 2018.

الموقع الإلكتروني: docusign.com

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