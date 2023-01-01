Wasabi Technologies, Inc. هي شركة تقدم خدمات تخزين الكائنات ومقرها في الولايات المتحدة. وهي تبيع منتجًا واحدًا، وهو خدمة تخزين الكائنات تسمى Wasabi Hot Cloud Storage. تأسست الشركة في سبتمبر 2015، وأطلقت منتج التخزين السحابي الخاص بها في مايو 2017. شارك في تأسيس الشركة ديفيد فريند وجيف فلاورز. يدعي فريند، وهو الرئيس التنفيذي للشركة، أن البرنامج "يدير كيفية تخزين وتنظيم المعلومات في أجهزة مركز البيانات"، مما يؤدي إلى قراءة البيانات وكتابتها بسرعة عالية.

الموقع الإلكتروني: wasabisys.com

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