خدمة تأجير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات السحابية: أجهزة قوية، اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99,9%، الدفع حسب الاستخدام، مراكز بيانات عالمية، دعم مباشر، مكتب في هولندا. Serverspace.io - مزود الخدمة السحابية.

الموقع الإلكتروني: serverspace.io

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