WebCatalog
Turno

Turno

turno.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Turno على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Turno هي الطريقة الذكية لجدولة عمال النظافة المستأجرين للعطلات ودفعهم والعثور عليهم. انضم إلى المضيفين ومديري العقارات في جميع أنحاء العالم الذين وضعوا الإيجار قصير الأجل وتنظيف Airbnb على الطيار الآلي مع Turno.

الموقع الإلكتروني: turno.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Turno. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Avantio

Avantio

avantio.com

Guesty

Guesty

guesty.com

Hostaway

Hostaway

hostaway.com

Hostify

Hostify

hostify.com

Homestay.com

Homestay.com

homestay.com

Tokeet

Tokeet

tokeet.com

Bellboy

Bellboy

bellboy.app

Tastyworks

Tastyworks

tastyworks.com

AIPEX

AIPEX

aipextech.com

uplisting

uplisting

uplisting.io

eviivo

eviivo

eviivo.com

Stayflexi

Stayflexi

stayflexi.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية