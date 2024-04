Selectel offers comprehensive solutions for any size business: from startups to multinational corporations. Selectel Ltd. (Russian: ООО "Селектел") is a Russian provider of cloud infrastructure and data center services.

