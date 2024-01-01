Selectel

Selectel

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الموقع الإلكتروني: selectel.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Selectel على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Selectel offers comprehensive solutions for any size business: from startups to multinational corporations. Selectel Ltd. (Russian: ООО "Селектел") is a Russian provider of cloud infrastructure and data center services.

الموقع الإلكتروني: selectel.ru

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