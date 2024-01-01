NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

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الموقع الإلكتروني: bluexp.netapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NetApp BlueXP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في عالم مليء بالأشخاص العموميين، تعتبر NetApp شركة متخصصة. نحن نركز على شيء واحد، وهو مساعدة عملك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك. تقدم NetApp خدمات البيانات على مستوى المؤسسات التي تعتمد عليها إلى السحابة والمرونة البسيطة للسحابة في مركز البيانات. تعمل حلولنا الرائدة في الصناعة عبر بيئات العملاء المتنوعة وأكبر السحابات العامة في العالم. باعتبارها شركة برمجيات تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، فإن NetApp هي وحدها القادرة على المساعدة في بناء نسيج البيانات الفريد الخاص بك، وتبسيط السحابة الخاصة بك وربطها، وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن - في أي وقت وفي أي مكان.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: bluexp.netapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NetApp BlueXP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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