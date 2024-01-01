NetApp BlueXP

في عالم مليء بالأشخاص العموميين، تعتبر NetApp شركة متخصصة. نحن نركز على شيء واحد، وهو مساعدة عملك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك. تقدم NetApp خدمات البيانات على مستوى المؤسسات التي تعتمد عليها إلى السحابة والمرونة البسيطة للسحابة في مركز البيانات. تعمل حلولنا الرائدة في الصناعة عبر بيئات العملاء المتنوعة وأكبر السحابات العامة في العالم. باعتبارها شركة برمجيات تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، فإن NetApp هي وحدها القادرة على المساعدة في بناء نسيج البيانات الفريد الخاص بك، وتبسيط السحابة الخاصة بك وربطها، وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن - في أي وقت وفي أي مكان.

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