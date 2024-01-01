BDRCloud

BDRCloud

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الموقع الإلكتروني: bdrcloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BDRCloud على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BDRCloud هو برنامج نسخ احتياطي واسترداد سحابي شامل وفعال من حيث التكلفة لحماية البيانات عبر تطبيقات SaaS (Microsoft 365 وGoogle Workspace)، والخوادم (Windows وLinux)، والتطبيقات وقواعد البيانات (Microsoft Exchange Server، وSQL Server، وSharePoint Server)، و نقاط النهاية (ويندوز، ماك). * مباشرة إلى خدمات النسخ الاحتياطي السحابي: يتيح BDRCloud النقل المباشر للبيانات إلى السحابة. يمكنك حماية بياناتك بسلاسة باستخدام حلول النسخ الاحتياطي المباشرة إلى السحابة من BDRCloud للخوادم ونقاط النهاية وMicrosoft 365 وGoogle Workspace والتطبيقات/قواعد البيانات. * التعافي من الكوارث السحابية: ضمان استمرارية الأعمال من خلال التعافي من الكوارث السحابية من BDRCloud، مما يوفر شبكة أمان قوية للبيانات المهمة لعملائك في أوقات الأزمات. يضمن BDRCloud التعافي الآمن والفعال، وتقليل وقت التوقف عن العمل والحفاظ على استمرارية العمل. * نهج خالٍ من البنية التحتية: يلغي BDRCloud الحاجة إلى البنية التحتية المحلية والتحديات المرتبطة بالحفاظ على خوادم النسخ الاحتياطي الفعلية وأنظمة التخزين. يضمن النهج الخالي من البنية التحتية أن الشركات ومقدمي الخدمات المدارة يمكنهم التركيز على تقديم خدمات استثنائية لعملائهم دون التعرض لأعباء قيود إعدادات النسخ الاحتياطي التقليدية. * الإعداد السريع للعميل: ابدأ تشغيل خدمات النسخ الاحتياطي الخاصة بك بسرعة ودون عناء كمقدم خدمة MSP مع حل BDRCloud المباشر إلى السحابة. قم بتبسيط عملية الإعداد الخاصة بك لبدء سريع، مما يضمن تجربة سلسة ومباشرة في تقديم خدمات النسخ الاحتياطي لعملائك.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: bdrcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BDRCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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