SkyKick عبارة عن نظام أساسي لإدارة السحابة يساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على بناء أعمال سحابية أكثر نجاحًا. تم تصميم منتجات ومنصتنا SaaS لتسهيل وفعالية أتمتة سير عمل تكنولوجيا المعلومات في السحابة. Cloud Manager – أتمتة وإدارة وتأمين مكتب المساعدة السحابي الخاص بك جزء واحد لإدارة آمنة وفعالة للعملاء عبر Microsoft 365 والتطبيقات السحابية عبر SaaS. تساعد أتمتة مكتب المساعدة مقدمي خدمات MSP على تبسيط إدارة السحابة من أجل تقديم خدمة أسرع وأسهل وأكثر اتساقًا. احصل على الصدارة مع التشغيل الآلي للخدمات المدرة للدخل مثل Microsoft Teams وتقييمات الأمان والمعالجة. علاوة على ذلك، يمكنك بسهولة تحويل مسارات العمل المعقدة إلى أتمتة للاستخدام العام في تطبيق سهل الاستخدام، وكل ذلك مدعوم بطبقات أمان قوية وعناصر تحكم قائمة على الأدوار وإعداد التقارير. النسخ الاحتياطي السحابي – حماية Microsoft 365 وزيادة الإيرادات المتكررة قم بحماية بيانات العملاء وتخفيف تأثيرات الهجمات الإلكترونية وتحسين الاحتفاظ بها وزيادة الإيرادات المتكررة باستخدام حل النسخ الاحتياطي Office 365 الرائد في السوق. بما في ذلك التغطية الكاملة لمستأجر Microsoft 365 بما في ذلك Exchange Online وSharePoint for Business وOneDrive for Business وMicrosoft Teams وOffice 365 Groups. بفضل سعة التخزين والاحتفاظ غير المحدودة، والبحث السريع والاستعادة بنقرة واحدة، وسهولة الإعداد والإدارة، وخيارات الشراء والنشر المرنة - SkyKick Cloud Backup هو محركك لتسريع الأعمال. مجموعات الترحيل – عمليات ترحيل Microsoft 365 أكثر قابلية للتنبؤ بها وخالية من التوتر قم بتوسيع نطاق أعمالك السحابية من خلال التشغيل الآلي لعمليات الترحيل المبسطة التي تُسعد العملاء وتقلل المخاطر وتوفر الوقت. قام شركاء تكنولوجيا المعلومات بتقييم SkyKick في المرتبة الأولى بين موردي ترحيل Office 365 عبر الفئات التي تعتبر الأكثر أهمية بما في ذلك ربحية الشركاء وتقليل المخاطر وسهولة الاستخدام وجودة البيانات بشكل عام.

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