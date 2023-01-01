BackupLABS

النسخ الاحتياطي وحماية بيانات تطبيق SaaS السحابية الخاصة بك. لا يقدم موفرو التطبيقات السحابية حلاً نسخًا احتياطيًا قويًا لبياناتك الموجودة داخل أنظمتهم. يُعرف هذا النموذج باسم "نموذج المسؤولية المشتركة"، وهو يترك بياناتك معرضة لخطر كبير. تشمل التهديدات الشائعة الحذف غير المقصود والتهديدات الداخلية والفيروسات وبرامج الفدية.

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