WebCatalog
BackupLABS

BackupLABS

backuplabs.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BackupLABS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

النسخ الاحتياطي وحماية بيانات تطبيق SaaS السحابية الخاصة بك. لا يقدم موفرو التطبيقات السحابية حلاً نسخًا احتياطيًا قويًا لبياناتك الموجودة داخل أنظمتهم. يُعرف هذا النموذج باسم "نموذج المسؤولية المشتركة"، وهو يترك بياناتك معرضة لخطر كبير. تشمل التهديدات الشائعة الحذف غير المقصود والتهديدات الداخلية والفيروسات وبرامج الفدية.

الموقع الإلكتروني: backuplabs.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BackupLABS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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