SharePoint عبارة عن نظام أساسي تعاوني قائم على الويب ويتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001، ويُباع في المقام الأول كنظام لإدارة المستندات وتخزينها، ولكن المنتج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Sharepoint. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.