Yammer ((استمع)) هي خدمة شبكات اجتماعية خاصة بالمؤسسات تستخدم للاتصالات الخاصة داخل المؤسسات. يتم تحديد الوصول إلى شبكة Yammer من خلال مجال الإنترنت الخاص بالمستخدم بحيث لا يتمكن سوى الأفراد الذين لديهم عناوين بريد إلكتروني معتمدة من الانضمام إلى شبكاتهم الخاصة. بدأت الخدمة كنظام اتصال داخلي لموقع علم الأنساب Geni.com، وتم إطلاقها كمنتج مستقل في عام 2008. استحوذت مايكروسوفت لاحقًا على شركة Yammer في عام 2012 مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي. يتم تضمين Yammer حاليًا في كافة خطط المؤسسات الخاصة بـ Office 365 وMicrosoft 365.

الموقع الإلكتروني: yammer.com

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