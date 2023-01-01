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ماي سبيس (منمنمة كـ ماي سبيس أو ماي سبيس) هي خدمة شبكات اجتماعية أمريكية. ومن عام 2005 إلى عام 2008، كان أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم.

الموقع الإلكتروني: myspace.com

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