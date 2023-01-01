قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Pingdom AB هو برنامج سويدي لمراقبة مواقع الويب كشركة خدمات تم إطلاقه في ستوكهولم وتم الاستحواذ عليه لاحقًا بواسطة شركة SolarWinds ومقرها أوستن بولاية تكساس. تصدر الشركة تقارير سنوية عن الاستخدام العالمي للإنترنت، والتي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر في المنشورات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية كمصدر للإحصاءات المتعلقة بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: pingdom.com

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