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Pingdom

Pingdom

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pingdom.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pingdom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pingdom AB هو برنامج سويدي لمراقبة مواقع الويب كشركة خدمات تم إطلاقه في ستوكهولم وتم الاستحواذ عليه لاحقًا بواسطة شركة SolarWinds ومقرها أوستن بولاية تكساس. تصدر الشركة تقارير سنوية عن الاستخدام العالمي للإنترنت، والتي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر في المنشورات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية كمصدر للإحصاءات المتعلقة بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: pingdom.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pingdom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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