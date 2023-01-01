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iZettle

iZettle

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الموقع الإلكتروني: izettle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iZettle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

iZettle AB هي شركة سويدية للتكنولوجيا المالية أسسها جاكوب دي جير وماجنوس نيلسون في أبريل 2010، وهي الآن مملوكة لشركة PayPal. أطلقت الشركة أول تطبيق وخدمة لها في عام 2011، وتقدم مجموعة من المنتجات المالية بما في ذلك تطبيقات المدفوعات ونقاط البيع والتمويل والشركاء. وكانت الشركة أول من طور قارئ البطاقات الذكية وتطبيق التجارة عبر الهاتف المحمول القائم على الهواتف الذكية والذي يلبي احتياجات العملاء. متطلبات الأمن الدولي.

الموقع الإلكتروني: izettle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iZettle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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