iZettle AB هي شركة سويدية للتكنولوجيا المالية أسسها جاكوب دي جير وماجنوس نيلسون في أبريل 2010، وهي الآن مملوكة لشركة PayPal. أطلقت الشركة أول تطبيق وخدمة لها في عام 2011، وتقدم مجموعة من المنتجات المالية بما في ذلك تطبيقات المدفوعات ونقاط البيع والتمويل والشركاء. وكانت الشركة أول من طور قارئ البطاقات الذكية وتطبيق التجارة عبر الهاتف المحمول القائم على الهواتف الذكية والذي يلبي احتياجات العملاء. متطلبات الأمن الدولي.

الموقع الإلكتروني: izettle.com

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