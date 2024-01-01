CloudAlly

CloudAlly

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الموقع الإلكتروني: cloudally.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست شركة CloudAlly في عام 2011، وهي شركة OpenText، وكانت رائدة في مجال النسخ الاحتياطي والاسترداد SaaS على مستوى المؤسسات. نحن نقدم مجموعة قوية من حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد عالية التصنيف لـ Microsoft 365 وGoogle Workspace وSharePoint/ OneDrive وSalesforce وBox.com وDropBox.com لماذا النسخ الاحتياطي SaaS؟ تكون البيانات المهمة لأعمالك الموجودة على السحابة عرضة لفقدان البيانات بسبب الأخطاء البشرية والنوايا الخبيثة وأخطاء المزامنة وهجمات البرامج الضارة. خيارات الأرشفة الأصلية محددة بوقت ومحدودة. اعمل بشكل آمن على السحابة مع شبكة أمان النسخ الاحتياطي الموثوق والاسترداد السريع. كيف يمكن لـ CloudAlly المساعدة؟ النسخ الاحتياطي والاسترداد الشامل لـ Office 365، G Suite يوفر CloudAlly الحماية الشاملة لبيانات أعمال Office 365 وG Suite وSharePoint وOneDrive وDropBox وBox.com وSalesforce من التدمير العرضي أو الضار من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية اليومية. تتميز النسخ الاحتياطية لدينا بأنها آمنة بشكل صارم ويتم تخزينها على وحدة تخزين Amazon S3 المشفرة AES-256 في مراكز البيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أستراليا. من خلال الاحتفاظ غير المحدود، يمكّنك CloudAlly من استعادة بيانات SaaS المفقودة بسهولة على مستوى تفصيلي ومن أي نقطة زمنية. خفف من آثار اختراق البيانات وتأكد من استمرارية العمل من خلال التعافي السريع من الكوارث.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: cloudally.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudAlly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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IDrive

idrive.com

Cohesity

Cohesity

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