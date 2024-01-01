تأسست شركة CloudAlly في عام 2011، وهي شركة OpenText، وكانت رائدة في مجال النسخ الاحتياطي والاسترداد SaaS على مستوى المؤسسات. نحن نقدم مجموعة قوية من حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد عالية التصنيف لـ Microsoft 365 وGoogle Workspace وSharePoint/ OneDrive وSalesforce وBox.com وDropBox.com لماذا النسخ الاحتياطي SaaS؟ تكون البيانات المهمة لأعمالك الموجودة على السحابة عرضة لفقدان البيانات بسبب الأخطاء البشرية والنوايا الخبيثة وأخطاء المزامنة وهجمات البرامج الضارة. خيارات الأرشفة الأصلية محددة بوقت ومحدودة. اعمل بشكل آمن على السحابة مع شبكة أمان النسخ الاحتياطي الموثوق والاسترداد السريع. كيف يمكن لـ CloudAlly المساعدة؟ النسخ الاحتياطي والاسترداد الشامل لـ Office 365، G Suite يوفر CloudAlly الحماية الشاملة لبيانات أعمال Office 365 وG Suite وSharePoint وOneDrive وDropBox وBox.com وSalesforce من التدمير العرضي أو الضار من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية اليومية. تتميز النسخ الاحتياطية لدينا بأنها آمنة بشكل صارم ويتم تخزينها على وحدة تخزين Amazon S3 المشفرة AES-256 في مراكز البيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أستراليا. من خلال الاحتفاظ غير المحدود، يمكّنك CloudAlly من استعادة بيانات SaaS المفقودة بسهولة على مستوى تفصيلي ومن أي نقطة زمنية. خفف من آثار اختراق البيانات وتأكد من استمرارية العمل من خلال التعافي السريع من الكوارث.

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