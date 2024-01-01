يساعد Clumio المؤسسات على تبسيط حماية البيانات في AWS. يمكّن حل SaaS الآمن الخاص به المؤسسات من تحقيق متطلبات الامتثال الصارمة، والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات في دقائق، والحصول على رؤية أفضل لتحسين تكاليف التخزين السحابي. تم تصميم Clumio كحل SaaS أصلي على السحابة، ولا يتطلب أي نشر لمكونات البرامج أو الأجهزة لبدء حماية بيانات Amazon S3. يقوم العملاء ببساطة بتوصيل بيئة AWS الخاصة بهم بخدمة Clumio عبر طريقة مصادقة آمنة. يمكن تحقيق تصنيف البيانات من خلال وظيفة مجموعة الحماية الخاصة بـ Clumio والتي تسمح بإجراء نسخ احتياطي لكائنات S3 محددة أو استبعادها من النسخ الاحتياطي. من خلال تطبيق السياسات العالمية على مجموعات الحماية، يتم إنشاء نسخ احتياطية تعتمد على الامتثال ومن ثم مراقبتها من خلال التقارير البديهية والتنبيهات الاستباقية. يتم تخزين نسخ Clumio الاحتياطية لـ Amazon S3 خارج حساب AWS الخاص بالعميل، وهي غير قابلة للتغيير ولا يمكن حذفها. تساعد إمكانات البحث والتصفح البديهية على إجراء عملية استرداد تفصيلية سريعة عبر المجموعات ومناطق AWS. تم تحسين النسخ الاحتياطية لـ Clumio من حيث التكلفة عن طريق إزالة أي نفقات عامة من إصدارات الكائنات وتكاليف الملفات الصغيرة.

الموقع الإلكتروني: clumio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clumio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.