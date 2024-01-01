احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clumio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
يساعد Clumio المؤسسات على تبسيط حماية البيانات في AWS. يمكّن حل SaaS الآمن الخاص به المؤسسات من تحقيق متطلبات الامتثال الصارمة، والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات في دقائق، والحصول على رؤية أفضل لتحسين تكاليف التخزين السحابي.
تم تصميم Clumio كحل SaaS أصلي على السحابة، ولا يتطلب أي نشر لمكونات البرامج أو الأجهزة لبدء حماية بيانات Amazon S3. يقوم العملاء ببساطة بتوصيل بيئة AWS الخاصة بهم بخدمة Clumio عبر طريقة مصادقة آمنة. يمكن تحقيق تصنيف البيانات من خلال وظيفة مجموعة الحماية الخاصة بـ Clumio والتي تسمح بإجراء نسخ احتياطي لكائنات S3 محددة أو استبعادها من النسخ الاحتياطي. من خلال تطبيق السياسات العالمية على مجموعات الحماية، يتم إنشاء نسخ احتياطية تعتمد على الامتثال ومن ثم مراقبتها من خلال التقارير البديهية والتنبيهات الاستباقية.
يتم تخزين نسخ Clumio الاحتياطية لـ Amazon S3 خارج حساب AWS الخاص بالعميل، وهي غير قابلة للتغيير ولا يمكن حذفها. تساعد إمكانات البحث والتصفح البديهية على إجراء عملية استرداد تفصيلية سريعة عبر المجموعات ومناطق AWS. تم تحسين النسخ الاحتياطية لـ Clumio من حيث التكلفة عن طريق إزالة أي نفقات عامة من إصدارات الكائنات وتكاليف الملفات الصغيرة.