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IDrive

IDrive

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الموقع الإلكتروني: idrive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IDrive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر IDrive خدمة النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت إلى السحابة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وiPhone وAndroid والأجهزة المحمولة الأخرى، كل ذلك في حساب واحد مقابل رسوم منخفضة واحدة

الموقع الإلكتروني: idrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IDrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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