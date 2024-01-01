Cove Data Protection

Cove Data Protection

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الموقع الإلكتروني: n-able.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cove Data Protection على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد Cove Data Protection، من N-able، خدمة نسخ احتياطي سحابية أولية وخدمة التعافي من الكوارث للخوادم ومحطات العمل وMicrosoft 365™، ويتم إدارتها جميعًا من خلال لوحة معلومات مستندة إلى الويب متعددة المستأجرين. تم إنشاء Cove وتحسينه للسحابة، لذا فإن النسخ الاحتياطية التزايدية تكون أصغر بما يصل إلى 60 مرة من منتجات النسخ الاحتياطي التقليدية للصور. يتيح لك ذلك إجراء نسخ احتياطي في كثير من الأحيان، كما يعمل تنسيق تسليم SaaS على تقليل الوقت الإداري، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمة. يتم تضمين التخزين في السحابة الخاصة بنا، مع مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: n-able.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cove Data Protection. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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