تعد Cove Data Protection، من N-able، خدمة نسخ احتياطي سحابية أولية وخدمة التعافي من الكوارث للخوادم ومحطات العمل وMicrosoft 365™، ويتم إدارتها جميعًا من خلال لوحة معلومات مستندة إلى الويب متعددة المستأجرين. تم إنشاء Cove وتحسينه للسحابة، لذا فإن النسخ الاحتياطية التزايدية تكون أصغر بما يصل إلى 60 مرة من منتجات النسخ الاحتياطي التقليدية للصور. يتيح لك ذلك إجراء نسخ احتياطي في كثير من الأحيان، كما يعمل تنسيق تسليم SaaS على تقليل الوقت الإداري، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمة. يتم تضمين التخزين في السحابة الخاصة بنا، مع مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: n-able.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cove Data Protection. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.