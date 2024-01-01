Alcion

Alcion

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الموقع الإلكتروني: alcion.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alcion على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم Alcion بتأمين حماية البيانات من برامج الفدية والبرامج الضارة والحوادث وانقطاع التيار باستخدام استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تجمع منصة Alcion's Backup-as-a-Service بين أمان لا مثيل له لبيانات Microsoft 365 وتجربة إدارة سهلة، مما يضمن أن بيانات عملائك آمنة دائمًا وأن عملياتك سلسة.

الموقع الإلكتروني: alcion.ai

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