قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تقوم Alcion بتأمين حماية البيانات من برامج الفدية والبرامج الضارة والحوادث وانقطاع التيار باستخدام استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تجمع منصة Alcion's Backup-as-a-Service بين أمان لا مثيل له لبيانات Microsoft 365 وتجربة إدارة سهلة، مما يضمن أن بيانات عملائك آمنة دائمًا وأن عملياتك سلسة.

الموقع الإلكتروني: alcion.ai

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