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Axcient

Axcient

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الموقع الإلكتروني: axcient.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Axcient على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حلول شاملة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث لمقدمي خدمات MSP منصة واحدة لاستمرارية الأعمال الموثوقة وسهلة الاستخدام والتعافي من الكوارث لجميع حالات استخدام MSP تقريبًا

الموقع الإلكتروني: axcient.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Axcient. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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