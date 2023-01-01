Storj DCS عبارة عن وحدة تخزين كائنات سحابية آمنة للمطورين ومتوافقة مع S3 بتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 80%. جربه مجانًا وشاهد كيف يمكنك البدء في البناء على السحابة اللامركزية اليوم.

الموقع الإلكتروني: storj.io

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