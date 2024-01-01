قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

دفق أكثر وإدارة أقل WarpStream عبارة عن نظام أساسي لتدفق البيانات متوافق مع Kafka تم إنشاؤه مباشرة فوق وحدة تخزين الكائنات: لا توجد تكاليف للنطاق الترددي بين مناطق التوافر، ولا توجد أقراص لإدارتها، وقابلة للتطوير بشكل لا نهائي، كل ذلك داخل VPC الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: warpstream.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WarpStream. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.