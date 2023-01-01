Cloudflare R2

تخزين الكائنات بدون رسوم خروج يمنحك R2 الحرية في إنشاء البنيات السحابية المتعددة التي تريدها باستخدام وحدة تخزين كائنات متوافقة مع S3. - تخزين الكائنات العالمية - وظائف ديناميكية من خلال التكامل مع Cloudflare Workers - تجنب تقييد البائع باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع S3

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