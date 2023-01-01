Cloudflare, Inc. هي شركة أمريكية للبنية التحتية للويب وأمن مواقع الويب، تقدم خدمات شبكة تسليم المحتوى، وتخفيف DDoS، وأمن الإنترنت، وخدمات خادم اسم المجال الموزعة. تقع خدمات Cloudflare بين زائر موقع الويب وموفر استضافة مستخدم Cloudflare، وتعمل بمثابة وكيل عكسي لمواقع الويب. يقع المقر الرئيسي لشركة Cloudflare في سان فرانسيسكو. واجهت Cloudflare العديد من الجدل حول عدم رغبتها في مراقبة المحتوى الموزع عبر شبكتها، وهو الموقف الذي دافعت عنه بناءً على مبدأ حرية التعبير. ذكرت Cloudflare أنها "ستواصل الالتزام بالقانون" و"خدمة جميع العملاء"، موضحة كذلك أن "دورنا الصحيح ليس دور الرقابة على الإنترنت". تضمنت هذه الخلافات سياسة Cloudflare الخاصة بحياد المحتوى والاستخدام اللاحق لخدماتها من قبل العديد من المواقع المثيرة للجدل، بما في ذلك The Daily Stormer و8chan، وهي لوحة صور تم ربطها بالعديد من عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة وإطلاق النار على مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا. تحت الضغط العام، أنهت Cloudflare خدماتها إلى The Daily Stormer في عام 2017 وإلى 8chan بعد إطلاق النار في El Paso عام 2019.

الموقع الإلكتروني: cloudflare.com

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