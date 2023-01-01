قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

ngrok عبارة عن منصة دخول موحدة وآمنة تجمع بين موازنة تحميل الخادم العالمي والوكيل العكسي وجدار الحماية وبوابة API ووحدة تحكم Kubernetes Ingress لتقديم التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: ngrok.com

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