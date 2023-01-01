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HarperDB

HarperDB

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الموقع الإلكتروني: harperdb.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HarperDB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HarperDB's global application platform simplifies development with one package that includes a lightning-fast database, embedded API server, and real-time global data replication. Deploy from cloud to edge to on-prem.

الموقع الإلكتروني: harperdb.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HarperDB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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