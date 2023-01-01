WebCatalog
MongoDB Cloud

MongoDB Cloud

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الموقع الإلكتروني: mongodb.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MongoDB Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MongoDB Cloud عبارة عن منصة بيانات موحدة للتطبيقات الحديثة وتتضمن قاعدة بيانات سحابية عالمية وخدمات البحث وبحيرة البيانات والهواتف المحمولة والتطبيقات.

الموقع الإلكتروني: mongodb.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MongoDB Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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