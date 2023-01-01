يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MongoDB Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

MongoDB Cloud عبارة عن منصة بيانات موحدة للتطبيقات الحديثة وتتضمن قاعدة بيانات سحابية عالمية وخدمات البحث وبحيرة البيانات والهواتف المحمولة والتطبيقات.

الموقع الإلكتروني: mongodb.com

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