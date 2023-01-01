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Panoptica

Panoptica

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الموقع الإلكتروني: panoptica.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Panoptica على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل Panoptica على دمج الأمان في كل مرحلة من مراحل دورة تطوير التطبيقات السحابية الأصلية، مما يؤدي إلى حماية Kubernetes والحاويات وواجهات برمجة التطبيقات والوظائف بدون خادم.

الموقع الإلكتروني: panoptica.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Panoptica. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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