WebCatalog
Userpilot

Userpilot

userpilot.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Userpilot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أطلق العنان لفرص النمو في كل مرحلة من رحلة المستخدم. يساعد برنامج Userpilot فرق المنتجات على تقديم تجارب مخصصة داخل التطبيق لزيادة مقاييس النمو في كل مرحلة من رحلة المستخدم.

الموقع الإلكتروني: userpilot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Userpilot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Salsify

Salsify

salsify.com

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Avo

Avo

avo.app

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

Bloomreach

Bloomreach


Talentech

Talentech

talentech.com

Workaway

Workaway

workaway.info

Justuno

Justuno

justuno.com

Context.ai

Context.ai

with.context.ai

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Airship

Airship


PathFactory

PathFactory


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية