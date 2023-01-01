mogenius
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الموقع الإلكتروني: mogenius.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من mogenius على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Unlock developer self-service on Kubernetes in minutes. mogenius is an internal developer platform that abstracts cloud-native complexity and provides developers with an intuitive self-service portal to deploy and manage their code on Kubernetes.
الموقع الإلكتروني: mogenius.com
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