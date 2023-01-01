أسرع خدمة Kubernetes في العالم مبنية على K3s. تم إنشاؤها بواسطة المطورين للمطورين، مع مراعاة البساطة والقيمة مقابل المال.

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