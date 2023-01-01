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Zerodha Kite

Zerodha Kite

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zerodha.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zerodha Kite على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصميم تطبيق التداول HTML5 مع مراعاة السرعة والبساطة وسهولة الاستخدام

الموقع الإلكتروني: zerodha.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zerodha Kite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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