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Whimsical

Whimsical

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الموقع الإلكتروني: whimsical.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Whimsical على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تواصل بصريًا بسرعة التفكير - مخططات انسيابية تعاونية، وإطارات سلكية، وملاحظات لاصقة، وخرائط ذهنية.

الموقع الإلكتروني: whimsical.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Whimsical. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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