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Mindomo

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الموقع الإلكتروني: mindomo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mindomo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء خرائط ذهنية وخرائط مفاهيمية ومخططات تفصيلية ومخططات جانت لتحسين تفكيرك وتعلمك. الويب، سطح المكتب، iOS، أندرويد. الخريطة الذهنية معنا مجاناً!

الموقع الإلكتروني: mindomo.com

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