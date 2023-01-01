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Petal Maps

Petal Maps

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الموقع الإلكتروني: petalmaps.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Petal Maps على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Petal Maps is a map service based on TomTom provided by Huawei to devices with the operating system HarmonyOS, Android and iOS. It offers satellite imagery, aerial photography, 3D view surroundings, turn-by-turn navigation, head-up display and route planning for traveling by foot, car, bike, and public transportation.

الموقع الإلكتروني: petalmaps.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Petal Maps. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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