موفيت: أكثر من مجرد تطبيق لوقت القطارات والحافلات! استخدمه للملاحة في وسائل النقل العام والخرائط والجداول الزمنية والوصول في الوقت الفعلي والمزيد!

الموقع الإلكتروني: moovitapp.com

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