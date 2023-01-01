WebCatalog
GotoBus

GotoBus

gotobus.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GotoBus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تذاكر الحافلة عبر الإنترنت بأسعار منخفضة. قارن بين أكثر من 7500 جدول حافلات من شركات حافلات مختلفة إلى أكثر من 350 وجهة في أمريكا الشمالية وأوروبا والمكسيك. احجز تذاكر الحافلة الخاصة بك مع تطبيقات GotoBus بدون رسوم حجز.

الموقع الإلكتروني: gotobus.com

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