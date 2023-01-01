WebCatalog
AbhiBus

AbhiBus

abhibus.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AbhiBus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حجز تذاكر الحافلة عبر الإنترنت مع AbhiBus. قم بتطبيق الرمز GET500 عند الخروج من الحافلة واحصل على استرداد نقدي ثابت بقيمة 500 روبية هندية لحجز تذاكر الحافلة الخاصة بك. يمكن للمسافرين حجز تذاكر الحافلة عبر الإنترنت لحافلات فولفو، وسكانيا، ولاكشري، ومرسيدس، وأشوك ليلاند، وحافلات A/c Sleeper بأقل سعر لتذكرة الحافلة.

الموقع الإلكتروني: abhibus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AbhiBus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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