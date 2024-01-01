FlixBus

FlixBus

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الموقع الإلكتروني: flixbus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FlixBus على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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الموقع الإلكتروني: flixbus.com

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