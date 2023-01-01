يقوم قسم الحافلات في المملكة المتحدة لدينا بتشغيل حوالي خمس خدمات الحافلات المحلية في المملكة المتحدة وهو أحد أكبر مشغلي الحافلات مع أسطول يضم حوالي 6400 حافلة في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز. لدينا خطوط حافلات تخدم 40 من أكبر البلدات والمدن في المملكة المتحدة، مما يوفر وسائل نقل عام ذات قيمة كبيرة للطلاب والركاب والمسافرين بغرض الترفيه والمسافرين ذوي الامتيازات.

الموقع الإلكتروني: firstbus.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ First Bus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.