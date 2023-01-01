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First Bus

First Bus

firstbus.co.uk

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقوم قسم الحافلات في المملكة المتحدة لدينا بتشغيل حوالي خمس خدمات الحافلات المحلية في المملكة المتحدة وهو أحد أكبر مشغلي الحافلات مع أسطول يضم حوالي 6400 حافلة في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز. لدينا خطوط حافلات تخدم 40 من أكبر البلدات والمدن في المملكة المتحدة، مما يوفر وسائل نقل عام ذات قيمة كبيرة للطلاب والركاب والمسافرين بغرض الترفيه والمسافرين ذوي الامتيازات.

الموقع الإلكتروني: firstbus.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ First Bus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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