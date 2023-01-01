WebCatalog
Traveloka

Traveloka

traveloka.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Traveloka على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Traveloka هو الحل لاحتياجات نمط حياتك من الطيران والفنادق والقطارات والحافلات والأنشطة والجولات والجمال والرعاية الصحية والطعام والتوصيل والشؤون المالية والمزيد

الموقع الإلكتروني: traveloka.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Traveloka. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Via.com

Via.com

via.com

Vivian

Vivian

vivian.com

FareFirst

FareFirst

farefirst.com

Zouton

Zouton

zoutons.com

THE ICONIC

THE ICONIC

theiconic.com.au

Green Chef

Green Chef

greenchef.com

MediBuddy

MediBuddy

medibuddy.in

Nykaa

Nykaa

nykaa.com

PatientPop

PatientPop

app.patientpop.com

The Scotsman

The Scotsman

scotsman.com

Cleartrip

Cleartrip

cleartrip.com

Amazon UAE

Amazon UAE

amazon.ae

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية